Italia, Bonucci: “Sono più arrabbiato di voi. Mi dispiace e chiedo scusa”

Su Instagram il difensore si scusa dopo l'espulsione nella sfida contro la Spagna, persa dagli azzurri per 2-1

"Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai". Così Leonardo Bonucci , su Instagram, si scusa dopo l'espulsione nella sfida contro la Spagna, persa dagli azzurri per 2-1.

Il difensore della Juventus, che con la gara di ieri ha raggiunto con 112 presenza Dino Zoff al 7° posto tra gli azzurri con più presenze in Nazionale, vista la sua indisponibilità per la finale per il 3º posto in Nations League di domenica a Torino ha lasciato il ritiro per far rientro al club di appartenenza.