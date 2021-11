Italia, Mancini: “Testa a lunedì, dobbiamo fare la nostra partita e andare al Mondiale”

Su Instagram il c.t. azzurro carica l'ambiente in vista della decisiva gara contro l'Irlanda del Nord

Le tante defezioni hanno inciso. Un'Italia brutta per 45 minuti non è riuscita a battere la Svizzera all'Olimpico e conquistare 3 punti fondamentali in chiave qualificazione al Mondiale. Ma Roberto Mancini è fiducioso in vista della gara contro l'Irlanda del Nord: "Abbiamo sofferto nel primo tempo ma nel secondo abbiamo fatto bene, ci è mancato solo il gol. Ora testa a lunedì, dobbiamo fare la nostra partita e andare al Mondiale", ha scritto il c.t. su Instagram.