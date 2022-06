Jacobs: “Inter-Chelsea, via alla trattativa per Lukaku: la situazione. Fonti nerazzurre…”

Su Twitter il giornalista di CBS Sports, Ben Jacobs , ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra l'Inter e il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku : "Ora sono in corso le trattative dirette tra Chelsea e Inter per trattare il ritorno di Romelu Lukaku. Sarà necessaria una trattativa significativa. Lukaku dovrà accettare un taglio di stipendio (e lo accetta). Il Chelsea sta valutando sia un prestito che uno scambio".

"Il Chelsea ha chiarito che un accordo arriverà solo se avrà un senso finanziario. L'Inter non vuole lasciare andare Lautaro Martinez. Vedono la sua relazione e amicizia con Lukaku come chiave. Fonti del Chelsea hanno sempre preso le distanze da Martinez e affermano che uno scambio è solo "una possibilità. La commissione per il prestito che il Chelsea desidera idealmente è di £ 15-17 milioni (quindi fino a € 20 milioni). Fonti dell'Inter affermano di sperare in un leggero calo, idealmente a meno di € 15 milioni. C'è ancora molto da discutere, ma ora c'è un impegno da entrambe le parti (e da Lukaku) per portare a termine l'affare".