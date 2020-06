Nainggolan commenta, Juan Jesus lo richiama a Roma: “Sei un lupo, ci manca un campo branco”

Radja Nainggolan non ha mai nascosto di aver lasciato il cuore a Roma e alla Roma. Di sicuro, il centrocampista belga, passato all’Inter nell’estate del 2018 proprio dai giallorossi, tornerebbe volentieri nella capitale. E, a quanto pare, anche i vecchi compagni lo riabbraccerebbero con il sorriso. Juan Jesus, per esempio, approfittando del commento del Ninja al post di ringraziamento per gli auguri (oggi il brasiliano compie 29 anni), ha chiaramente richiamato Nainggolan a Roma, scrivendo:

“Ti aspettiamo nel branco, manca un capo branco del casino! Tu sei il LUPO NINJA“.