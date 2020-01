Ospite d’eccezione oggi nel quartier generale dell’Inter. L’ex pilota della MotoGp, Jorge Lorenzo, si è recato nella sede nerazzurra dove ha incontrato anche il presidente Steven Zhang. Lorenzo sarà in tribuna questa sera in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Fiorentina. “Grazie Inter per l’ospitalità e per avermi mostrato la vostra storia. Ci vediamo stasera allo stadio“, ha scritto lo spagnolo.