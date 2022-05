Perisic carica la finale: “Prontissimi per domani. Sempre forza Inter”

Il croato, punto di riferimento assoluto per Inzaghi in questa stagione, incita sé stesso e i suoi compagni in vista della finale con la Juve

Eva A. Provenzano

A poche ore dalla partenza per Roma, dove domani si gioca la finale di Coppa Italia, Ivan Perisic si carica sui social. Alla fine dell'allenamento di questa mattina il giocatore croato ha condiviso una foto sui social e ha acceso l'attesa per la partita di domani sera tra Juventus e Inter. Il calciatore, in una storia su Instagram, ha scritto: "Prontissimi per domani. Sempre forza Inter" e ha postato emoticon che sanno di forza e decisione. Due doti che hanno caratterizzato la sua stagione nerazzurra. Lui che è diventato per Inzaghi un punto di riferimento assoluto. Anche domani è dato tra i titolarissimi della sfida e lui è già pronto.