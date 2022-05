Juventus-Inter, le wags dell’Inter accorrono per sostenere la squadra: Agus si prende Roma

Anche le compagne dei giocatori dell'Inter sono a Roma per sostenere la squadra

Juventus e Inter si preparano alla finale di Coppa Italia. Le due squadre si affronteranno sul campo dell'Olimpico proprio stasera. La posta in palio è alta e c'è il bisogno del sostegno di tutto il popolo nerazzurro. Non solo. Anche le wags nerazzurre si sono fatte trovare pronte e saranno in tribuna a tifare per la squadra.

In viaggio anche la moglie di Nicolò Barella con le figlie; Federica ha deciso di raggiungere Roma in auto. E poi la famiglia D'Ambrosio - composta dalla moglie Enza e dai figli Leonardo e Ludovico - che ha viaggiato in treno. Anche la moglie di Javier Zanetti, Paula, non si perderà la trasferta: la foto postata sui social dice tutto dell'entusiasmo in casa nerazzurra.