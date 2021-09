Lautaro alza al cielo la Coppa America: “Che gioia! Grazie Argentina per l’affetto”

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha pubblicato uno scatto con la Coppa America sul suo profilo Instagram

Lautaro Martinez e la sua Argentina fanno festa. Nella serata del successo per 3-0 sulla Bolivia - con Messi che supera Pelé nella classifica marcatori con le nazionali sudamericane -, nelle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022, la Seleccion ha festeggiato davanti ai propri tifosi per la prima volta la Coppa America vinta a luglio.