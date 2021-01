Lautaro Martinez festeggia sui social il passaggio del turno dell’Inter in Coppa Italia. Il ‘Toro‘ ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo immortalano nel successo per 2-1 ai tempi supplementari sulla Fiorentina.

“Avanti in Coppa Italia” ha scritto Lautaro, in campo 69 minuti prima di lasciar spazio al match-winner Romelu Lukaku. Tra gli scatti anche una foto con Vidal dopo il primo gol del centrocampista cileno in maglia nerazzurra.