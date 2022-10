Incidente per Lautaro? La fidanzata: “Tamponati dal giornalista che poi ne ha scritto”

Milano Today ha scritto di un incidente stradale nel quale sarebbe stato coinvolto Lautaro Martinez a Milano, ieri in serata. L'attaccante argentino - si legge - "era alla guida della sua Lamborghini Huracàn insieme alla fidanzata Agustina Gandolfo, in centro città, quando, verso le otto, all'altezza di un semaforo in via Vincenzo Monti, è stato tamponato da un milanese".