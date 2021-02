Il suo gol è servito a poco ieri sera, ma magari tornerà utile in chiave qualificazione. Ci sono ancora 90′ da disputare per Inter e Juventus prima di decretare la finalista di Coppa Italia che affronterà la vincente di Napoli-Atalanta. Lautaro Martinez, che al Meazza aveva sbloccato la gara, conosce un solo modo per affrontare i giorni che separano i nerazzurri dal match di ritorno. Lo ha ribadito nell’ultimo post pubblicato su Instagram.