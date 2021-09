Lazaro: “Benfica, grazie per l’accoglienza. Non vedo l’ora che arrivi la mia prima partita”

Il giocatore pronto per la sua nuova avventura con la maglia del Benfica

Per Valentino Lazaro il Benfica può rappresentare l'occasione giusta per rilanciare la propria carriera. Dopo una stagione in prestito al Borussia Moenchengladbach, l'Inter ha trovato una nuova sistemazione per l'austriaco, la cui avventura in nerazzurro non è mai decollata.