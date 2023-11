Lo sfottò di Noel Gallangher agli interisti, la reazione di Materazzi non si fa attendere

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Noel Gallagher ha vinto la Champions League con il Manchester City ma non ha ancora dimenticato l'Inter. Ne è una prova limpida la sua dedica live al Mediolanum Forum di Assag della canzone Don’t look back in anger. I destinatari della dedica? Proprio i tifosi dell’Inter. Noel Gallangher li ha "salutati" con un cartonato di Pep Guardiola, che gli ha fatto compagnia sul palco. Curioso.