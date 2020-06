Un gol importante con dedica speciale. Romelu Lukaku è uno sensibile a certi argomenti, in particolare quando si tratta di lotta contro le diseguaglianze. Per questo subito dopo il gol, Big Rom ha festeggiato inginocchiandosi e alzando il pugno, in quello che è diventato un gesto di solidarietà al movimento Black Lives Matter. “Questo è per tutte le persone che lottano contro le l’ingiustizie. Sono con voi“, ha scritto l’attaccante su Instagram.