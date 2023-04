Henry incredulo: “Lukaku ha preso un giallo per questo? Sul serio la Figc ha intenzione di…”

Recentemente si è tornato a parlare dell'episodio che ha visto Lukaku protagonista - suo malgrado - nel match di Coppa Italia contro la Juventus. L'attaccante nerazzurro è stato insultato con offese di stampo razzista dal pubblico bianconero e anche ammonito per aver zittito il pubblico con la sua consueta esultanza dopo il gol. Ospite negli studi di Golazo, la celebre trasmissione sportiva della CBS, Thierry Henry ha commentato la vicenda senza nascondere un tono incredulo: "Il razzismo c'è ovunque, c'è sempre stato e ci sarà sempre. Prima erano casi isolati, ora succede in tutti gli stadi. Parliamo di buon senso: Lukaku ha preso un giallo per aver zittito il pubblico, davvero? Per questo? Dov'è l'empatia? Se non sapete cosa significhi questo termine, cercatelo su un dizionario".