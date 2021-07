Pastorello, dopo le trattative con l’Inter è con Lukaku in Sardegna

Il noto procuratore ha postato una foto con il calciatore nerazzurro in un momento di relax

Ieri ha passato mezza giornata nella sede dell'Inter per cercare di risolvere la questione legata all'addio di Joao Mario. In più, un altro dei suoi assistiti, Sebastiano Esposito andrà in prestito al Basilea e già nelle prossime ore si chiuderà l'operazione. Intanto Federico Pastorello ha raggiunto il suo amico ed assistito Romelu Lukaku in Sardegna dove il giocatore interista passerà le sue vacanze.