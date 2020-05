Inter, l’Everton fa gli auguri a Lukaku. Interviene Richarlison: “Torna qui”

Come sapete, oggi Romelu Lukaku compie 27 anni. Per l’attaccante belga è il primo compleanno con la maglia dell’Inter addosso. Sempre più al centro del progetto nerazzurro, Lukaku non è stato però mai dimenticato dalle sue ex squadre. In particolare dall’Everton, dove Big Rom si è espresso su ottimi livelli. E a dimostrazione dell’ottimo ricordo lasciato dalle parti di Goodison Park, ecco il commento dell’attaccante brasiliano dei Toffees, Richarlison, sotto il post Twitter di auguri pubblicato dall’Everton per Lukaku: “Torna qui”, ha scritto l’ex Everton. C’è da scommetterci: i tifosi dell’Inter non saranno certo d’accordo…