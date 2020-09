L’Inter cede Candreva, arriva messaggio della compagna: “Sapere quando andare via…”

Dopo quattro stagioni Antonio Candreva dice addio all’Inter. Il giocatore è stato ceduto alla Sampdoria come confermato dallo stesso agente del giocatore ai microfoni di FcInter1908. Su Instagram la compagna del giocatore, Allegra Luna, ha voluto mandare un messaggio: “Sapere quando andare via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andare via, a testa alta, è dignità“, la citazione scelta da Allegra. “Ancora una volta mi hai insegnato qualcosa”, ha scritto sotto la foto.