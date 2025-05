Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, conduttrice televisiva e influencer, è nota per la sua carriera nel mondo dello sport e per la sua presenza sui social media. Proprio sui social è molto seguita; su Instagram può vantare la bellezza di 4,5 milioni di follower. La sua carriera di giornalista televisiva è iniziata con Diretta Calcio su Top Calcio 24. Dopo un passaggio a DAZN è ora uno dei volti di spicco di Sportmediaset. Follower e tifosi non solo la seguono ma le scrivono in continuazione. In queste ore, però, la giornalista ha voluto mettere in chiaro una cosa e ha mandato un messaggio indirizzato ai tifosi dell'Inter: LEGGI QUI.