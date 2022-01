Inter-Juve, Mentana: “Speriamo non finisca ai rigori, altrimenti ce ne fanno battere 1 ogni 3”

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus è ferma sull'1-1. A farla da padrone, però, sono state le polemiche arbitrali

Un primo tempo come prevedibile acceso, terminato in parità nonostante le forti tinte nerazzurre. All'intervallo, la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus a San Siro è ferma sull'1-1. A farla da padrone, però, sono state le immancabili polemiche arbitrali per ben due rigori non concessi ai nerazzurri (ai danni di Barella e di Bastoni) apparsi a tutti netti. Sull'accaduto Enrico Mentana, direttore di TgLa7 e grande tifoso interista, ha ironizzato così: "Speriamo non finisca ai rigori, se no ce ne fa tirare uno ogni tre...".