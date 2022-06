Dybala e Correa si rilassano al sole di Miami e fomentano gli interisti

Non è la prima volta che si vedono insieme in questa estate. Sono entrambi a Miami con le rispettive compagne e Dybala e Correa si mostrano felice e rilassati, in barca. Sarebbe un normale viaggio in Florida se non fosse che questa è anche l'estate del possibile trasferimento di Paulo all'Inter, dove gioca il compagno di Nazionale. I due sono molto amici e non si nascondono, anzi alimentano le voci di mercato che parlano dell'approdo dell'ex Juve a Milano. Ci sarà poi da capire, chi - se arrivasse anche Lukaku - gli farà posto nella rosa nerazzurra. Intanto, mentre gli agenti pensano al suo futuro l'attaccante si gode il mare e il sole.