Modric: “Cresciuto durante una guerra, non lo auguro a nessuno. Fermiamo queste sciocchezze”

L'appello lanciato dal centrocampista croato del Real Madrid sui social: "Vogliamo vivere in pace"

Luka Modric è cresciuto durante la guerra nei Balcani, di cui ha sofferto molto da vicino gli effetti, colpendo anche membri della sua famiglia come suo nonno. Su Twitter il centrocampista croato del Real Madrid ha parlato dell'invasione russa lanciando un appello. "Sono cresciuto durante una guerra e non lo auguro a nessuno. Dobbiamo fermare queste sciocchezze in cui muoiono solo persone innocenti. Vogliamo vivere in pace".