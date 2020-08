Victor Moses è soddisfatto dopo il successo contro l’Atalanta. Il centrocampista nerazzurro ha pubblicato su Twitter un post con una foto che lo ritrae durante la sfida contro i bergamaschi.

“Bella vittoria per 2-0, grazie a tutti i nostri fantastici tifosi per il loro supporto in questa stagione! Ora concentrati sull’Europa League” ha scritto il laterale, di proprietà del Chelsea e in prestito all’Inter.