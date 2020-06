Tifosi pungono Nainggolan: “Birre e discoteca”, la risposta del Ninja lascia tutti spiazzati

Radja Nainggolan non si è espresso sul suo futuro. Dopo il gol contro il Torino il Ninja pensa soltanto a finire la stagione con un gruppo nel quale si trova molto bene. E l’Inter? Si vedrà. Per lui ha speso parole importanti anche il suo allenatore, Walter Zenga, accennando alla forte personalità in campo. Già, la personalità a Radja non manca. Neanche sui social. Dopo aver celebrato su Instagram la vittoria il centrocampista belga è stato infatti attaccato da alcuni follower sul suo stile di vita. Botta e risposta, ma l’ultima parola è andata decisamente al Ninja. “Stasera grande incasso per la discoteca di Cagliari”, ha ironizzato uno. “Peccato, non c’è ancora nulla di aperto”, ha scherzato Radja. E poi ancora: “Finalmente dopo tutte le birre che ti sei bevuto sei riuscito a fare gol”. “Importante poter fare entrambe le cose. Che non è facile”, ha concluso Nainggolan sorridendo.