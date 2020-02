Newcastle-Norwich è terminata 0-0 al St. James’ Park, ma Valentino Lazaro può essere comunque soddisfatto per il suo debutto con la maglia dei Magpies. Il laterale austriaco, trasferitosi in Premier League nell’ultimo mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, ha scritto sui social:

“La prima volta in Premier League, la prima volta a St. James’ Park e con il Newcastle. La prima vittoria arriverà presto“.