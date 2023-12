Palmeri: “Acerbi si è limitato a fare notare la realtà, media scandalizzati. Quanti amici Allegri…”

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Acerbi al termine di Genoa-Inter (Dicono che siamo i più forti, ma guardate quelli che sono andati via: erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juventus ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer, mentre noi abbiamo preso parametri zero. Proviamo a essere un po’ equilibrati nei giudizi") hanno fatto discutere, soprattutto chi ha sempre descritto la Juve come una squadra da quarto posto.