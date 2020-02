Palmeri: “City, brutte notizie. Se la sentenza fosse confermata, potenzialmente ogni giocatore…”

Stangata durissima per il Manchester City. Nei giorni scorsi la Uefa ha deciso di escludere il club inglese dalle prossime due stagioni di Champions League. La sentenza è arrivata per gravi violazioni delle regole del fair-play finanziario. Ma la situazione potrebbe peggiorare per il City come spiega Tancredi Palmeri: “Peggiorano le brutte notizie per il Manchester City. Se la sentenza fosse confermata, potenzialmente ogni giocatore e membro dello staff tecnico potrebbe liberarsi a parametro zero motivando l’uscita con “rottura del rapporto reciproco di fiducia”“.