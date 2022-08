Palmeri: “Cristiano Ronaldo è stato offerto a Inter e Milan. La risposta…”

Non è un momento facile per Cristiano Ronaldo e il Manchester United. I Red Devils nella giornata di ieri sono incappati nella seconda sconfitta in due partite: un pesante 4-0 contro il Brentford. Prestazione impalpabile quella del portoghese che vorrebbe lasciare Manchester. Secondo quanto riporta Tancredi Palmeri, CR7 sarebbe stato offerto a Inter e Milan, ma i due club hanno declinato la proposta. Per Ronaldo pesa l'ingaggio monstre che pochissimi club al mondo possono permettersi.