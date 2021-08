Palmeri: “Altro che dirigenza interista esente da colpe. Rispetto Marotta, ma l’Inter…”

Il giornalista commenta la situazione in casa Inter alle prese con la seconda cessione dolorosa dopo quella di Hakimi

C'è delusione e amarezza tra i tifosi nerazzurri per la ormai certa cessione di Romelu Lukaku. Dopo Hakimi dunque, l'ambiente nerazzurro deve digerire quella che probabilmente sarà la più grossa delusione del mercato nerazzurro, soprattutto per quello che l'attaccante belga rappresentava per l'Inter e i suoi tifosi.