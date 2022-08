Palmeri: “Inter non investe sui giovani? Non c’entra niente. È l’unica squadra…”

"Inutile puntualizzare “eh ma guarda l’Inter non investe sui giovani”. Non c’entra proprio niente. L’Inter è l’unica squadra che ha l’obbligo di +60 milioni di attivo sul mercato. Le offerte che ti fanno per giocatori non titolari le accetti. Punto. Senza fare troppa filosofia". È il pensiero che Tancredi Palmeri ha esternato su Twitter in merito alla cessione di Cesare Casadei al Chelsea da parte dell'Inter.