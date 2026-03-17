L'avventura in Champions League del Bodo Glimt è terminata. I norvegesi, forti del 3-0 dell'andata, hanno perso 5-0 in casa dello Sporting Lisbona. L'eliminazione del Bodo dalla competizione europea ha rianimato la discussione sul valore delle squadre italiane in Champions League. Tancredi Palmeri ha condiviso su questo argomento una riflessione che riguarda l'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social La riflessione di Palmeri: “L’Inter riesce ad essere oggetto di critica anche quando…”
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La riflessione di Palmeri: “L’Inter riesce ad essere oggetto di critica anche quando…”
Il giornalista di Sportitalia sui social
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