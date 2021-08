Lukaku-Chelsea, Palmeri: “Pastorello? Non ha senso dire che è stata…”

Il giornalista commenta la lunga lettera postata dal procuratore sui social

In una lunga lettera postata sui social, Federico Pastorello ha spiegato i motivi che hanno portato Romelu Lukaku a lasciare l'Inter dopo due stagioni per tornare al Chelsea. Una lettera che non ha convinto molto una parte dei tifosi nerazzurri e nemmeno il giornalista Tancredi Palmeri.