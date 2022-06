Lautaro e Correa, festa ad Ibiza tutta argentina per il compleanno di Paredes

I due argentini dell'Inter hanno visto i loro connazionali in una festa in piscina organizzata per il giocatore del PSG

Ci sono Di Maria e Paredes (che girano in orbita Juve) e ci sono Correa e Lautaro Martinez. I due interisti hanno partecipato alla festa di compleanno del giocatore del PSG che si è tenuta ad Ibiza. Festa in piscina per l'occasione con mezza Nazionale Argentina presente. Da Messi fino a Lo Celso, passando per Pereyra, Pastore, Tagliafico. E con loro c'è anche l'ex Atalanta, Papu Gomez. El Tucu ha postato la foto di gruppo e ha fatto gli auguri al connazionale per i suoi 28 anni.