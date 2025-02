Benjamin Pavard ha reso il duello in campo con Rafael Leao a tratti spettacolare. Il difensore francese ha contenuto bene il giocatore portoghese in una partita difficile come lo sono tutti i derby, dove le ripartenze dei rossoneri rappresentavano il pericolo numero 1. Prestazione molto positiva quella di Benji l'interista, che è stato poi sostituito da Bisseck nella ripresa per guadagnare centimetri importanti sui calci piazzati in area. Non a caso Yann ha rischiato di segnare sul primo dei tre sfortunati pali presi dall'Inter ieri sera.