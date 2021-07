Pistocchi: “Inter, Oriali non vuole lasciare, ma c’è chi non lo vuole più. Chiedete a Zhang…”

Come noto, volge nuovamente al termine l'esperienza di Gabriele Oriali all'Inter. Sull'argomento è intervenuto Maurizio Pistocchi

"È molto strano che Lele Oriali, che ha dimostrato di saper fare il dirigente vincendo con Mancini, Mourinho e Conte, voglia lasciare l’Inter. Chi lo scrive sa che non è vero, e che, come per Conte, è vero che c’è chi non lo vuole più. Il perché bisogna chiederlo a S. Zhang".