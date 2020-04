Pistocchi ricorda un Chievo-Inter di 18 anni fa: “Basta questo per capire cosa succedeva”

Calciopoli in una diapositiva? Maurizio Pistocchi ha ricordato una partita di 18 anni fa. Protagonista, suo malgrado, l’Inter (a Verona contro il Chievo) con un fallo di rigore su Ronaldo non fischiato. Chi ha vissuto quegli anni non può dimenticare: “Il 21 aprile 2002 successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente, l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo. Basta questo per capire cosa succedeva in quegli anni”.