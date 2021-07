Pistocchi: “Conte? Esonerato. All’Inter non ha fatto solo l’allenatore, a qualcuno…”

Secondo Arrigo Sacchi l'Inter sentirà l'assenza di Antonio Conte in maniera pesante. Il giornalista sportivo si è mostrato sulla stessa lunghezza d'onda e ha aggiunto un particolare sul suo addio all'Inter...

Maurizio Pistocchi ha condiviso le sue impressioni dopo aver letto l'intervista sulla Gazzetta dello Sport ad Arrigo Sacchi: "Tra le altre cose, grandi elogi per Antonio Conte - nonostante i due siano molto diversi - e una conferma:”All’Inter Conte non ha fatto solo l’allenatore ma anche il dirigente” A qualcuno saranno fischiate le orecchie".

Il giornalista sportivo era uscito in serata con un'indiscrezione relativo al no di Antonio Conte alla Nazionale olandese. La preferenza dell'ex tecnico dell'Inter è di tornare ad allenare un club. E ai tifosi che dissentivano sul fatto che Conte fosse stato esonerato dall'Inter Pistocchi ha risposto: "Tecnicamente sì: altrimenti non avrebbe preso 7 milioni di euro".