Pistocchi twitta il regolamento e fa arrabbiare i tifosi del Milan: “Si dicono bugie per…”

Maurizio Pistocchi è intervenuto nel dibattito e ha dato ragione all'arbitro, che ha espulso Tomori nella sfida di Champions League. Regolamento alla mano: "Serenamente, in tv pur di accontentare i tifosi-clienti si possono dire enormi bugie e grandi stupidaggini. Serenamente". A seguire la parte di regolamento che spiega la decisione dell'arbitro. Al tweet hanno risposto numerosi tifosi milanisti in aperto disaccordo. Il giornalista sportivo ha specificato: "Mount cerca di tirare perché in Inghilterra non si buttano mai ma è chiaramente sbilanciato dalla trattenuta sulla spalla sx ( oltre che sul braccio) E il fatto che tiri in porta non c’entra niente con la valutazione dell’arbitro. Se riguardiamo la partita insieme vedremo che ci sono troppi interventi in ritardo: quelli del Chelsea arrivavano sempre un attimo prima".