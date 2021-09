Serie A, la griglia di partenza di Pistocchi: “Juve in 2a linea per CR7 e l’arrivo di…”

Il giornalista sportivo ha condiviso la sua griglia di partenza della serie A

Maurizio Pistocchi ha condiviso in questi giorni la sua personale griglia di partenza della serie A. Molti i tifosi che gli avevano chiesto un parere al fischio finale della sessione estiva di calciomercato. Secondo il giornalista sportivo Inter e Milan si trovano in prima fila, a seguire Juventus e Lazio, in terza fila Napoli e Roma. Outsider Atalanta. La posizione della Lazio - ha spiegato Pistocchi - è dovuta a Sarri, che lui reputa uno dei migliori allenatori sulla piazza. "Penalizzata" invece la Juventus. Un tifoso gli ha chiesto il motivo: "È la partenza di Ronaldo che fa scalare la Juve in seconda linea?". La risposta di Pistocchi è piuttosto chiara: "Più l’arrivo di Allegri".