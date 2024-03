Pistocchi sul gioco di Inzaghi: “L’Inter è partecipazione e relazione. Ho osservato che…”

Maurizio Pistocchi ha recentemente evidenziato un'opinione diversa da quella di Fabio Capello sul gioco dell' Inter di Simone Inzaghi . “Finalmente una squadra che vince e gioca come piace a me, verticale, di movimento”, ha dichiarato l'ex allenatore della Juventus .

Non è d'accordo il giornalista sportivo, che recentemente ha spiegato la sua posizione ai tifosi che si trovavano d'accordo con la visione di Fabio Capello: "Il punto di equilibrio del gioco dell’Inter non sono le verticalizzazioni ma le relazioni e la partecipazione. La prima Inter di Inzaghi era l’ultima di Conte, oggi è una squadra totalmente diversa. E la sua caratteristica non è la verticalità. Nella partita contro l’Atalanta ho fotografato una situazione : 9 giocatori dell’Inter erano nella metà campo avversaria, 2 Sommer e de Vrij, nella loro metà campo. Partecipazione e relazione".