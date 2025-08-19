Consegnata all'attaccante dell'Inter l'Aquilotto dell'anno 2024-2025: in Serie B, prima di tornare a Milano, il giocatore ha segnato nella scorsa stagione 19 gol

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 15:32)

"È stato molto emozionante ricevere questo premio che racchiude ricordi indelebili in un posto per me davvero speciale. Per sempre grato a Spezia e agli Spezzini". Così Pio Esposito sul suo profilo Instagram ha commentato il premio ricevuto dallo Spezia, il club nel quale è stato in prestito dal 2023 al 2025 prima di tornare all'Inter.

La società ligure ha premiato con una targa dal presidente Stillitano l'attaccante che è stato accolto alla grandissima dai tifosi quando è entrato in mezzo al campo durante l'intervallo della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria vinta poi ai rigori proprio dallo Spezia (in campo c'era anche uno dei suoi fratelli, anche lui ex Inter, Salvatore. Sebastiano dal club nerazzurro è invece passato da poco al Cagliari.ndr).

Il giocatore ha ricevuto il premio 'Aquilotto dell'anno 2024-2025'. Con i suoi 19 gol e 3 assist in 39 partite si è messo in mostra nel campionato di Serie B e anche grazie alle sue reti la squadra ha sfiorato la promozione in Serie A sfumata ai play-off contro la Cremonese.

Un momento davvero emozionante per l'attaccante nerazzurro che si è goduto la serata e ha postato sui social il video e le foto dei tifosi che hanno indossato la sua maglia dello Spezia. Per lui è cominciata una nuova avventura con la maglia del club proprietario del suo cartellino e c'è grande attesa per quello che ha saputo mostrare finora.