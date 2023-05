VIDEO / Psg campione di Francia, ma che accoglienza flop: squadra accolta solo da 3 tifosi

Con il pareggio di ieri a Strasburgo, il Paris Saint-Germain si è laureato per l'undicesima volta campione di Francia. Al rientro a Parigi solo tre tifosi si sono presentati in aeroporto per accogliere la squadra.

Non è un mistero che per Al-Khelaifi e il club l'obiettivo principale sia sempre e solo la Champions League. Anche quest'anno per la squadra di Galtier la coppa dalle grandi orecchie non ha regalata particolari soddisfazioni, anzi. Agli ottavi di finale è stata eliminata dal Bayern Monaco in due gare senza storia.