Ranocchia posta una foto da Appiano, arriva il commento di Lukaku: “Sempre…”

Botta e risposta sui social tra il difensore e l'attaccante nerazzurro

Sembrava che le strade di Andrea Ranocchia e dell'Inter dovessero separarsi al termine della scorsa stagione, invece il difensore e il club nerazzurro continueranno insieme per almeno un altro anno. Intanto il giocatore è ad Appiano per svolgere la preparazione agli ordini di Simone Inzaghi e su Instagram ha postato diverse foto. In una è arrivato il commento di Romelu Lukaku: "Bravo Rano, sempre sul pezzo". Immediata la risposta di Ranocchia: "Sempre! Ti aspetto".