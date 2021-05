Ranocchia: “Scudetto, ti ho sognato e maledetto”. E arriva il commento di Zanetti

Dopo la festa scudetto, Andrea Ranocchia ha affidato le sue emozioni a un lungo post su Instagram

Dopo la festa scudetto, Andrea Ranocchia ha affidato le sue emozioni a un lungo post su Instagram. Il difensore, all'Inter da più di 10 anni, ha finalmente coronato il suo sogno: "Ti ho sognato per tanti anni. Ho creduto in te, sempre, anche quando in pochi ci credevano ma in tanti ci speravano. Ti ho rincorso per anni sfiorandoti, guardandoti da lontano. Ti ho ammirato e maledetto ma ho sempre, e dico sempre, continuato a correre con il nero e l'azzurro".