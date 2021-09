Ravezzani: “Giusto annullare il terzo gol dell’Atalanta, ma Handanovic imperdonabile per…”

Sul terzo gol dell'Atalanta, poi annullato, il portiere sloveno commette un doppio errore. Il commento del giornalista

Ieri Samir Handanovic è stato uno dei peggiori in campo per l'Inter. Dopo la bella prova contro la Fiorentina, il portiere sloveno contro i bergamaschi si è reso protagonista di alcuni errori, uno è costato il gol di Toloi dopo una respinta centrale. Anche sul terzo gol della squadra di Gasperini, poi annullato, il capitano nerazzurro non è stato impeccabile rendendosi protagonista di un doppio errore: palla regalata ai bergamaschi e poco reattivo sul tiro di Piccoli.

Fabio Ravezzani su Twitter commenta così l'errore dello sloveno: "Per inciso, sacrosanto annullare il terzo gol dell’Atalanta, ma Handanovic è imperdonabile per quel folle rinvio nel tentativo di evitare il corner. In questi casi se non ti aiuta almeno l’esperienza diventa grave sbagliare".