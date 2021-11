Ravezzani: “Inter, messaggio forte a Conte. Ha lasciato intendere che…”

Dopo i due giorni dedicate alle gare di Champions League, il giornalista analizza le prove delle italiane

Finiti i due giorni di Champions League, Fabio Ravezzani ha commentato i risultati delle quattro italiane impegnate. "Sintesi di Champions. L’Atalanta si conferma deliziosamente imprevedibile. La Juve perde certezze e rivede i fantasmi di due mesi fa. Il Milan conferma che può esistere un grande calcio senza grandi stelle. L’Inter manda un messaggio forte a Conte che non credeva più in lei". Il giornalista, rispondendo a un tifoso, ha aggiunto altro su Antonio Conte: "Ha mollato club squadra (e tifosi) lasciando intendere non fossero più all’altezza delle sue ambizioni. I fatto lo stanno smentendo".