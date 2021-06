Regina: “Il mio cognome? Sarà pesato ad altri, non a me. Nella Nazionale del Mancio…”

Regina Baresi è pronta a fare gol anche nella sua nuova avventura. E no, non si tratta di una squadra di calcio. Fedele ai colori di famiglia, la figlia di Beppe ha salutato l'Inter con parole importanti. Ora è giunto il momento di decidere che tipo di carriera continuare a fare. Regina ne ha parlato ai microfoni della rivista Chi: "Sarò sincera: non ho nessun rimpianto, nessun pentimento. La vita è fatta di sfide. Io nel calcio le mie battaglie le ho vinte. Adesso ricomincio da un nuovo percorso e spero di fare tanti gol anche in tv. Come è successo in campo con la mia Inter".

Regina condurrà un nuovo format televisivo: "Sarò la padrona di casa in uno studio tutto "mio". Gli ospiti della prima stagione saranno importanti personalità legate al mondo dello sport come la pattinatrice Valentina Marchei, la campionessa delle quattro ruote Michela Cerruti, Chiara Penco, volto delle arti marziali miste italiane, Maria Beatrice Benvenuti, arbitro di rugby. Partiamo il 1° luglio e io sono eccitatissima. Il programma si chiamerà Qvc Beyond. Ogni mese saranno protagoniste due sportive che, sotto la mia guida, racconteranno la loro esperienza. Tifate per me! Stiamo già pensando alla seconda stagione. L'idea è quella di creare uno spazio in cui si raccontano storie che esaltino la forza e il talento delle donne. La reazione di mio papà? Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia piena d'amore. Papà mi ha solo chiesto se la mia scelta mi stava rendendo felice. Dinanzi al mio sorriso, mi ha dato il suo in bocca al lupo. Magari nella prossima stagione lo inviterò in studio".