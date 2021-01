Quella contro il Crotone è stata probabilmente la partita peggiore giocata da Arturo Vidal da quando veste la maglia dell’Inter. Con la Sampdoria il cileno è poi partito dalla panchina entrando a gara in corso, ma è chiaro che Conte si aspetta di più da uno come Vidal. Il centrocampista, nella difficile trasferta di Roma, potrebbe giocare dall’inizio e sui social si mostra carico: “Pronto per domani. Forza Inter“.