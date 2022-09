Romano: “L’Inter conferma, il mercato è chiuso. Skriniar rimane a Milano”

Francesco Acerbi chiude il mercato dell'Inter. Nessuna entrata e soprattutto nessuna uscita in queste ultime ore di calciomercato. Nonostante l'assalto del Psg, Milan Skriniar rimane in nerazzurro come conferma Fabrizio Romano: "L'Inter insiste che ora il mercato può essere considerato chiuso. Nessuna entrata, nessuna uscita. Milan Skriniar rimane come ha sempre affermato il club anche ieri".