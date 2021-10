Ronaldo: “Benzema è il mio candidato per il Pallone d’Oro. Il miglior attaccante”

Per il Fenomeno brasiliano il Pallone dOro lo merita l'attaccante del Real Madrid

Ronaldo non ha dubbi. Per il Fenomeno brasiliano il Pallone dOro lo merita Karim Benzema. Con un post su Instagram l'ex attaccante nerazzurro incorona il giocatore del Real Madrid. "Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d'Oro è Benzema. Il miglior attaccante, livello brutale da 10 anni e campione soprattutto. Non credete?".